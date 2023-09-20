Свергнул короля Киркорова: главным артистом России провозгласили неоднозначного певца

Филипп Киркоров давно носит звание поп-короля российского шоу-бизнеса, которым сам себя наградил. Но музыканта спустили с небес на землю. Экс-супруг Аллы Пугачевой больше не номер один на отечественной эстраде.

Об этом в беседе с порталом News заявил Прохор Шаляпин. Он назвал имя того, кто свергнул с пьедестала исполнителя хита «Огонь и вода». Им оказался довольно неоднозначный певец.

Шоумен считает, что нос Филиппу Бедросовичу утер Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Это по нему сегодня сходят с ума миллионы, это его песни звучат из каждого утюга. Но есть и тревожные звоночки.

Музыкальные критики отмечают, что у знаменитости «нет творческого развития». Артист нашел удачный образ, но слишком долго оставаться в нем все же не стоит. Например, продюсер Евгений Бабичев считает, что если Дронов не примерит на себя другое амплуа, то скоро его карьера потерпит крах.