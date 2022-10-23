Свела с ума иностранцев: стюардесса из России произвела фурор пикантным фото из самолета

Снежана Елистратова работает стюардессой и ведет личный блог, за которым следят почти 100 тысяч человек. Девушка отличается эффектной внешностью и фигурой и не стесняется публиковать провокационные фотографии.

Один из таких снимков на борту самолета произвел фурор у иностранных поклонников блогерши. На фото Снежанна сидит в форме стюардессы, эффектно задрав ногу.