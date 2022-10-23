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Киноафиша Статьи Свела с ума иностранцев: стюардесса из России произвела фурор пикантным фото из самолета

Свела с ума иностранцев: стюардесса из России произвела фурор пикантным фото из самолета

23 октября 2022 13:00
Свела с ума иностранцев: стюардесса из России произвела фурор пикантным фото из самолета

Девушка поразила своей красотой.

Снежана Елистратова работает стюардессой и ведет личный блог, за которым следят почти 100 тысяч человек. Девушка отличается эффектной внешностью и фигурой и не стесняется публиковать провокационные фотографии.

Один из таких снимков на борту самолета произвел фурор у иностранных поклонников блогерши. На фото Снежанна сидит в форме стюардессы, эффектно задрав ногу.

«Идеальная леди, богиня красоты», «Душа моя», «Отличное фото», «Невероятная красота», «Очень красивая», «Великолепный воздушный ангел», — писали мужчины, восхищенные красотой Снежаны и лишний раз убедившиеся, что девушки из России – самые красивые в мире.

Свела с ума иностранцев: стюардесса из России произвела фурор пикантным фото из самолета
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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