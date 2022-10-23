Свел с ума миллионы россиянок: как живет и выглядит герой сериала «Земля любви»

Постаревший, но все еще притягательный.

Тьяго Ласерда полюбился миллионам женщин благодаря бразильскому сериалу «Земля любви». Актер отличался не только яркой внешностью – зеленые глаза и обаятельная улыбка, но и огромным ростом в 193 сантиметра.

В 19 лет он снялся в популярном молодежном сериале «Новый Геркулес», далее были роли в сериалах «Шальные деньги» и «Неукротимая Хильда».

В 1999 году на молодого человека обрушилась мировая слава после премьеры «Земли любви». Также артист засветился в таких проектах, как «Бразильская акварель», «Дети Евы», «Америка» и «Страницы жизни».

В 2001 году Тьяго Ласерда обрел счастье с бразильской актрисой Ванессе Лоеш, которая старше супруга на 7 лет. Пара вместе уже 20 лет и воспитывает троих сыновей.

Сегодня Тьяго 44 года. Он продолжает играть в кино и в театре. Артист держит себя в форме и много времени проводит в спортивном зале.