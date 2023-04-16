Свекровь с этим знаком Зодиака всегда будет лезть в вашу семью

“Если вы чувствуете за плечами крылья, значит, у вас хорошая свекровь”, - обмолвилась однажды легендарная Марлен Дитрих. К сожалению, отношения с мамой любимого супруга далеко не всегда можно назвать радужными. Придя в новую семью с самыми добрыми намерениями, невестка может быстро сломаться под гнетом чересчур требовательной свекрови. А если характер у молодой жены не сахар, между двумя главными женщинами в жизни одного мужчина может разразиться нешуточное противостояние. Рассказываем, под каким знаком зодиака появляются на свет самые невыносимые свекрови и как с ними справиться.

Овен

По словам астрологов, сущей головной болью для своей невестки способна стать свекровь-Овен. Представительницы огненного знака - натуры властные, деятельные, с характером. Надеяться на то, что они с первого же дня примут нового члена семьи с распростертыми объятиями, не приходится.

Мать-Овен очень ревнива.

Она убеждена, что отдала лучшие годы воспитанию своего сына, даже если на самом деле все было совсем не так. Смириться с тем, что какая-то фифа пришла на готовенькое, уроженка этого знака не может. Этак ведь женушка испортит ее сокровище, разбалует, и все труды пойдут насмарку.

Представительницы этого знака не останутся в стороне от жизни молодой семьи. Если новоиспеченные муж и жена живут вместе с его родителями, свекровь будет регулярно находить в поведении невестки одной ей заметные косяки и высказывать свое неодобрение во всеуслышание. И попробуй возрази!

На одной кухне две хозяйки никогда не уживутся, особенно если одна из них - Овен и находится в статусе свекрови.

Она будет критиковать стряпню невестки, учить ее готовить “так, как правильно”, но все равно жена сына не сможет угодить ей в полной мере. То же самое относится к уборке, стирке, глажке и т.д.

В случае, если молодые супруги живут отдельно, свекровь-Овен не постесняется инспектировать их жилище. Она может выпросить у сына ключи и захаживать к ним домой в отсутствие хозяев, чтобы навести там порядок. Возражения невестки не принимаются, дама-Овен хватается за сердце и кричит, что просто хотела помочь.

Единственный способ подружиться со свекровью-Овном - направить ее безудержную энергию в другое русло.

Записать на танцы, фитнес, в клуб цветоводов - в зависимости от ее интересов. Переключив свое внимание на другую деятельность, она перестанет докучать молодым.