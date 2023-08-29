Свекровь из анекдотов: как вела себя Елизавета II в присутствии принцессы Дианы

Отношения между Елизаветой II и принцессой Дианой не задались с самого начала. Монаршая особа никогда не скрывала своего презрения к невестке. Показателен один случай из их жизни, который больше похож на невеселый анекдот.

Брак с Чарльзом был для леди Ди настоящим наказанием. Муж был холоден с ней, зато не стеснялся выражать свои чувства к Камилле Паркер-Боулз. Диана пыталась сохранить свой брак всеми силами. Она надеялась, что рождение сыновей растопит сердце Чарльза, но принц по-прежнему оставался равнодушен к ней.

Как-то Диана пришла к свекрови за советом. Принцесса была в подавленном состоянии и хотела услышать хотя бы слова поддержки, но не тут-то было. Когда леди Ди сказала, что не знает, что ей делать, то услышала холодный и сухой ответ:

«Я не знаю, что вам делать».

Королева не только не проявила никакого сочувствия, но буквально передразнила и без того расстроенную невестку. Публика и пресса прекрасно знали, как свекровь относится к Диане. Поэтому после смертельного ДТП, в котором принцесса погибла, заговорили о причастности Елизаветы II к инциденту. Если верить слухам, то за леди Ди была установлена слежка, что и привело к трагедии.