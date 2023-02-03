Свекровь из ада: выходка Елизаветы II ужаснет любую россиянку

У Елизаветы II были свои причины не любить вторую жену Карла III — Камиллу Паркер-Боулз. Именно с ней старший сын королевы долгое время изменял первой супруге, принцессе Диане, что в свое время привело к ряду громких скандалов.

Когда Камилла все же вышла замуж за наследника британского престола, то наверняка полагала, что черная полоса осталась позади. На самом же деле для избранницы Карла все только начиналось — свекровью Елизавета оказалась далеко не идеальной.

Оказалось, что монарх контролировала все сферы жизни герцогини Корнуолльской — в том числе тщательно следила за тем, что та употребляла в пищу. Дошло и до строгих запретов.

Например, Елизавета не позволяла снохе даже смотреть в сторону чеснока. Нельзя было побаловать себя и блюдами с большим количеством специй. Кроме того, под запрет попадали морепродукты и изделия, приготовленные из сырого мяса. Спорить с королевой было бессмысленно, поэтому Камилле не оставалось ничего другого, кроме как смириться со своей незавидной участью.