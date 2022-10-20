Свекровь бы ее растоптала: почему Меган повезло, что матери Гарри нет в живых

Как не раз признавались инсайдеры, члены королевской семьи не остались в восторге от желания принца Гарри жениться на Меган Маркл. Именно ее наследники престола винят в том, что принц покинул Англию и переехал в США. Как оказалось, Меган не смогла бы найти общий язык и с принцессой Дианой, если бы та была жива.

По словам дворецкого Пола Баррелла, который служил у принцессы Дианы до самой ее смерти, мать и жена принца Гарри очень похожи друг на друга. Они обе целеустремленные женщины, которые до последнего готовы отстаивать свои интересы. И именно это стало бы главным поводом для их конфликтов.

«Было бы противостояние двух сильных, независимых женщин с разными взглядами на вещи», — рассказывает Баррелл.

Главное же различие между ними в том, что принцесса Диана, в отличие от Меган Маркл, не стремилась к саморекламе. Она всего лишь была молодой и наивной, а Маркл специально старается как можно чаще заявлять о себе и общается с прессой только ради собственного статуса.