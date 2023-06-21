Сведут вас с ума своей ревностью: мужчины с этими именами жуткие собственники

“Ревнует - значит, любит”, - эта формула на протяжении веков служила утешением для тех дам, чей партнер ревнует к каждому встречному. В самом начале отношений легкое недовольство избранника из-за общения с другими мужчинами может даже льстить и заводить. Однако если с течением времени оно не только не проходит, но еще и становится сильнее, неудобства обеспечены. Приходится как минимум отчитываться партнеру о том, где задержалась после работы, как максимум - отказываться от всех контактов с друзьями и коллегами мужского пола. Эксперты рассказали, обладатели каких мужских имен - жуткие ревнивцы, способные довести любимую женщину до белого каления своими претензиями.

Виталий

Мужчинам, которых родители нарекли этим именем, свойственна неуверенность в себе. Они с самой юности считают себя менее привлекательными для противоположного пола, чем остальные парни. У Виталия много комплексов, но вместо того чтобы бороться с ними, он изводит партнершу.

Обладатель этого имени будет постоянно требовать повышенного внимания к своей персоне.

Возможно, на первых порах избранница Виталия будет выполнять его капризы, отказываться от встреч с друзьями, чтобы провести время с любимым. Но со временем поймет, что попала в ловушку.

Борис

У обладателей этого имени очень суровый нрав. Борис убежден, что в прежние времени, когда женщины еще не были настолько эмансипированы и безоговорочно подчинялись сильному полу, было гораздо лучше. Мужчина, названный этим именем, хочет именно таких отношений.

“Сиди дома, вари борщ, воспитывай детей”, - так можно коротко описать требования Бориса к своей избраннице.

Если же она вопреки его воле будет делать то, что заблагорассудится, а уж тем более общаться с другими мужчинами, Боря вряд ли сможет держать себя в руках.

Роман

Вспыльчивый нрав - вот главная проблема парня, названного именем Роман. Его обладатель довольно капризен и эгоцентричен. Он убежден, что планета вращается именно для него, а значит, и все окружающие должны выполнять его желания.

А уж для второй половинки его “хотелки” - закон.

Если Рома решит, что общение партнерши с другими мужчинами способно навредить отношениям, он станет требовать, чтобы это прекратилось. Обладатель имени способен на бурные и продолжительные истерики, а вот выдержать их хватит терпения не у каждой женщины.