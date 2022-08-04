Сведут с ума любого: 3 самых красивых женщины по знаку Зодиака

Как ни крути, внешность и обаяние играют большую роль - девушкам, которые наделены эффектными данными, намного проще расположить к себе собеседника, чем даме с заурядными чертами лица. А уж о том, как привлекает броская внешность представителей противоположного пола, и говорить не приходится. Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака появляются на свет самые красивые девушки - они способны свети с ума абсолютно любого мужчину.

Весы

Женщинам, рожденным под знаком Весов, покровительствует Венера - планета, получившая свое название в честь богини любви и красоты. Нет ничего удивительного в том, что уроженкам знака везет и с тем, и с другим. Кроме того, Весы - символ гармонии, и, глядя на женщин этого знака, становится понятно, почему. Они обладают выразительными чертами лица, прекрасной фигурой, безупречным вкусом, что превращает их в настоящий идеал.

Стоит также отметить, что женщины-Весы очень обаятельны и артистичны - вокруг них всегда водит хоровод целая толпа кавалеров, очарованных красотой и талантами представительниц знака.

Близнецы

Представительницы воздушного знака обладают прекрасными внешними данными. Именно под этим знаком была рождена Мэрилин Монро - женщина, которая однажды шутки ради устроила фотосессию в мешке из-под картофеля и все равно выглядела, словно богиня. Похоже, что этим свойством обладают все Близняшки. потому что они ухитряются выглядеть на все сто даже в домашней растянутой футболке и трениках. Возможно, секрет привлекательности девушек этого знака заключается в том, что они всегда настроены на позитивную волну - шутят, смеются, улыбаются.

Не поддаться их очарованию совершенно невозможно.

Рыбы

Замыкают тройку зодиакальных красавиц Рыбы. Представительницы этого водного знака наделены поистине мистической притягательностью - мужчин тянет к ним словно магнитом. При этом Рыбки вроде ничего особенного не делают, не носят соблазнительных нарядов, не рисуют на своем личике провокационный макияж, и все равно при этом остаются манящими. Астрологи предполагают, что дело в особой ауре, которой обладают уроженки этого знака. Они удивительно женственные, тонкие, мечтательные, и в то же время умные, талантливые, способные поддержать разговор на любую тему.