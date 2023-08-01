«Сваты» оказались бледной копией советского фильма: вы точно удивитесь

Федор Добронравов давно стал известным актером, но по-настоящему всенародную любовь ему принесла роль в сериале «Сваты». Первый сезон проекта вышел в 2008 году, и с тех пор популярность Добронравова вышла на новый уровень.

Сам артист не ожидал, что «Сваты» станут такими популярными. По его словам, ориентиром при создании сериала послужил культовый советский фильм «Любовь и голуби». Федор Викторович рассказал, что на первом чтении сценария автор сериала Андрей Яковлев назвал его в качестве примера.

«Если бы мы сняли сериал, хоть немного похожий на „Любовь и голуби“, я был бы счастлив», — заявил он.

Хотя никому из зрителей эту картину «Сваты» не напомнили, проект получился невероятно популярным. По словам Добронравова, главный секрет в том, что им удалось наполнить сериал любовью и уважением — как в кадре, так и за его пределами.