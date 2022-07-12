«Сваты» нам надоели: слова Добронравова предали огласке

Федор Добронравов устал сниматься в ситкоме «Сваты». Подробностями ситуации поделилась его коллега по проекту Олеся Железняк.

Впервые герой Добронравова Иван Будько предстает перед зрителями в первой серии проекта. В итоге за годы существования сериала артист принял участие в 7 сезонах «Сватов», в спин-оффах и других лентах, связанных с историей, а его труд неоднократно был отмечен телевизионными экспертами на соответствующих премиях. Однако, как оказалось, Добронравов больше не воспринимает сериал с таким восторгом как раньше. По словам Железняк, ее коллега устал от своего персонажа.

«Федя даже однажды сказал: „Наверное, хватит. „Сваты“ нам надоели, сняли много“», — цитирует слова артистки портал Myslo .

При этом артистка уверена, что из-за большого перерыва Добронравов, как и другие коллеги, будет рад вернуться к знакомой роли, если продюсеры решат возобновить работу над проектом.

Нелепой ошибке в советском «Властелине колец» нашли объяснение