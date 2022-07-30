«Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза

Поклоннику «Сватов» Сергею Сманцеру повезло не только побывать на съемочной площадке, но и подменять Федора Добронравова в качестве дублера. За время съемок актер открылся фанату с новой стороны.

По словам Сманцера, исполнителю роли Ивана Будько хватило всего двух слов, чтобы показать свою истинную натуру. Проходя мимо гримерной Татяьны Кравченко, артист дернул за ручку двери и, осознав, что та заперта, воскликнул: «Ля — закрылись!».

«И вот это "ля" так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в "Сватах"», — рассказал Сманцер в интервью «КП ».

Сказанное дублером относится не только к Федору Викторовичу, но и к другим звездам ситкома. Все они, если верить Сергею, такие же активные и энергичные в реальности, как их персонажи на экране.

Сманцеру довелось побывать на съемках седьмого сезона, который претерпел множество производственных проблем и получил смешанные отзывы критиков и зрителей.