«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума

Его знают в лицо даже те, кто уверял, что «не смотрит телевизор». Легкая походка, хитрый прищур и фирменная улыбка — Эдуард Радзюкевич может за 30 секунд изобразить и грубого таксиста, и закомплексованного менеджера, и рыдающую бабушку. В «6 кадрах» он смешил миллионы, но за кулисами вел тяжелую борьбу — с утратами, зависимостью и внутренними демонами.

Мальчик без мамы

Эдуард появился на свет в 1965 году в семье военного и спортсменки. О будущем мечтал по-детски конкретно — стать офицером, как отец. Но жизнь вмешалась рано: в день своего пятого дня рождения он видел мать в последний раз.

«Она поздравила меня… и отключилась», — вспоминал артист.

Через два дня ее не стало.

Отец, постоянно в разъездах, не мог сам растить сыновей: старшего отправили в интернат, Эдика — к бабушке с дедом в Москву. Там было тепло, но не по-матерински. А еще — соседские насмешки за то, что он «сирота».

Потеря № 2

Когда Эдуард уже учился в театральном, началась тяжело болеть бабушка. Он случайно нашел справку с диагнозом — рак в последней стадии.

«Я думал, сейчас сойду с ума. Ведь это же тот самый кошмар, который уже забрал у меня маму», — говорил он.

Последние недели он провел у ее кровати, боясь каждое утро, что она не проснется. После похорон начал пить. Сначала «чтобы забыть», потом — просто потому, что иначе не мог.

Театр вместо бутылки

Вытащил его тогда худрук Щукинского училища Юрий Авшаров — загрузил репетициями и съемками так, что времени на запои не осталось. Радзюкевич доучился, получил диплом и… первый брак, с актрисой Еленой Ланской. Союз продержался год.

Потом были «Сам себе режиссер», озвучка, театр, преподавание в ГИТИСе. Там он встретил студентку Елену Юровских, младше на 17 лет. Сначала — прогулки, потом свадьба, в 2003-м — сын Георгий.

Перелом случился в одну из ночей: вернувшись после спектакля навеселе, он посмотрел на спящего сына и понял — такого отца мальчику не нужно. Лег в клинику, бросил пить и держится уже 16 лет.

«6 кадров» и большая слава

В 2004-м Радзюкевич и его коллеги запустили скетч-шоу, которое сделало их звездами. Он играл десятки ролей, параллельно появляясь в «Папиных дочках», «Моей прекрасной няне», «Сватах». Похоже, у него было все: популярность, востребованность, семья.

Но в 2022-м стало известно о разводе с Юровских — хотя, по словам самого актера, разошлись они раньше. Новая любовь — режиссер Мария Сергеенкова. С ней он с 2017 года, в тот же период артист заметно набрал вес. Поклонники переживали, но он отшутился: просто бросил курить и стал есть вкусное. 0% осуждения.

Сейчас

Эдуарду Радзюкевичу — 60. Он не стыдится своей жизни с изломами: раннее сиротство, годы борьбы с зависимостью (и победы над ней!), резкие повороты в карьере и личной жизни. Но, в отличие от многих, он не пытается вычеркнуть тяжелые главы — наоборот, иногда рассказывает их со сцены, превращая боль в смешные, но честные истории.

Сегодня он живет с Марией Сергеенковой, снимается реже, но выбор проектов стал осторожнее: больше театра, камерных ролей, творческих встреч с публикой. Съемочные будни «6 кадров» вспоминает как марафон, где за день мог сыграть и сварливого соседа, и романтичного поэта, и отчаянную домохозяйку, а вечером — мчаться в театр на спектакль. За это и любим.

