Сварливый коп, сирийский беженец, инвалид и рыжая: Netflix продлил лучший детектив — сейчас у него 88% на RT

Второй сезон «Отдела нераскрытых дел» официально подтверждён Netflix — и это отличная новость для всех, кто считает проект лучшим детективом платформы. Экранизация романов Юсси Адлер-Ольсена уже показала, что способна держать планку — высокий рейтинг (88 % на Rotten Tomatoes и 90 % у зрителей) и шесть недель подряд в топе мирового Netflix говорят сами за себя.

Новый сезон, старая локация

Действие продолжится в Эдинбурге, где снимался и первый сезон. В центр вновь возвращается сварливый и озлобленный коп Карл Морк в исполнении Мэттью Гуда. К нему присоединяются Алексей Манвелов (сирийский беженец, экс-коп Акрам), Ли Бирн (рыжая и немного неадекватная Роуз) и Джейми Сайвс (инвалид Харди).

Шоураннером остаётся Скотт Фрэнк — автор «Хода королевы», который уже доказал, что умеет превращать драму в хит мирового масштаба.

Каким будет дело №2

Если создатели пойдут по книге «Disgrace», зрителей ждёт расследование жестокого убийства брата и сестры в 1980-х. Вскроется заговор, где замешаны представители высшего общества, и именно это дело вновь заставит команду Морка балансировать между желанием раскрыть дело и правдой, которая может ударить по ним.

Почему это лучший детектив Netflix

В «Отделе нераскрытых дел» идеально сочетается напряжение скандинавского нуара и британская классика. Здесь нет лишнего блеска — только холодный Эдинбург, тяжёлые судьбы и расследования, из-за которых команда героев постоянно оказывается под прицелом СМИ.

В отличие от многих проектов Netflix, которые быстро сходят с дистанции, «Отдел Q» получил зелёный свет именно благодаря стабильным просмотрам и сильной драматургии.

Перспектива продолжения

В запасе у шоу — вся книжная серия Адлер-Ольсена, и это значит, что Netflix может растянуть историю на несколько сезонов. Для фанатов жанра это сигнал: наконец-то у платформы появился настоящий флагман в категории «детектив».

