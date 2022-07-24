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Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой

24 июля 2022 13:06
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой

Россияне не остались в стороне.

Над выходящим за рамки дизайнов домов отечественных селебрити не смеялся только ленивый, но теперь их ряды пополнили и иностранцы. Американский блогер Дэниел, увидев, в каком дворце живет Елена Малышева, был поражен.

Обилие золотого цвета, хрустальные люстры и массивные стулья показались ему лишними. Не понял иностранец и причин делать гостиную похожей на свадебный зал, где можно уместить сотню человек. Однако самое большое впечатление на Дэниела произвела спальня без кровати.

«Кресла убогие, стол как у моей бабушки был в 70-х. А это что, кровать? Прикиньте, она приходит домой и на этом полу спит», — удивился он в шоу от Skyeng.

Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой

Россияне поддержали недоумение американца, но нашли объяснение таким излишествам. По мнению пользователей Сети, Малышева еще одна вырвавшаяся из бедности знаменитость, которая пытается продемонстрировать свой достаток: «Больше золота, больше бархата, и все в стиле бабушкиного серванта».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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