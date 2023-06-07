Свадебные традиции цыган, от которых волосы дыбом: зря думаете, что они остались в прошлом

В 21 веке дикой кажется даже свадебная традиция пить из туфли невесты или выкупать ее у родителей, пусть и за символические деньги, пусть и в шутливой форме. Однако от некоторых действующих свадебных традиций цыган у современных людей действительно мороз по коже.

В то время как в большинстве стран средний возраст вступления в брак все увеличивается и увеличивается, цыгане упорно продолжают выдавать замуж своих чуть ли не 12-летних дочерей. Причин для такого варварского решения родителей несколько. Очевидная: так выше шанс выдать замуж девственницу. И неочевидные: молодой девчонке проще расстаться с семьей и привыкнуть к новому укладу, плюс семейному человеку сложнее пуститься во все тяжкие, загулять или увлечься алкоголем сверх меры.

Есть и еще одна причина. Раньше цыгане не вели оседлого образа жизни. А кочевой не давал им возможности пользоваться благами современной медицины, поэтому похвастаться богатырским здоровьем и долголетием ромалы не могли.

Сейчас ситуация с ранними браками стоит не так остро. Некоторые цыганские семьи все же стараются выдать замуж достигших совершеннолетия дочерей. Однако варварский обычай до конца не искоренен и вряд ли когда-то будет искоренен.