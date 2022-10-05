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Свадебное платье принцессы Дианы предсказало ее горькую участь

5 октября 2022 16:30
Свадебное платье принцессы Дианы предсказало ее горькую участь

Первому браку принца Чарльза не суждено было стать счастливым.

Платье принцессы Дианы, сшитое для свадьбы с принцем Чарльзом, стало одним из самых культовых нарядов 20 века. Поклонники и эксперты со всего мира осыпали невесту комплиментами, а дизайнеры до сих пор используют его как источник вдохновения. Однако, как оказалось, красивый наряд стал пророческим для брака сына Елизаветы II.

Дело в том, что на публике принцесса Диана появилась в помятом платье. Она очень долго ехала в карете вместе со своими близкими, из-за чего наряд потерял красоту. Также случайно было посажено и большое пятно от духов. Эти проблемы были такими серьезными, что подруги невесты пытались на глазах у всех присутствующих что-то исправить, но ничего не смогли сделать.

Свадебное платье принцессы Дианы предсказало ее горькую участь

Все сложности публика восприняла как тревожные знаки. Дело в том, что пятна на платьях, как и многочисленные складки, являются плохой приметой. А попытки все исправить сторонними людьми означают, что в брак молодоженов активно будут вмешиваться.

Также дизайнеры, создававшие наряд, нарушили и еще одну примету. Элизабет и Дэвид Эмануэль добавили на платье 10 тысяч жемчужин, но многие уверены, что жемчуг означает слезы невесты в браке, поэтому его нельзя использовать в наряде.

В итоге брак принца Чарльза и принцессы Дианы действительно оказался несчастливым. После нескольких лет совместной жизни и двоих детей они развелись, а скончалась принцесса в возрасте 36 лет из-за автомобильной аварии.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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