Свадебное платье принцессы Дианы предсказало ее горькую участь

Платье принцессы Дианы, сшитое для свадьбы с принцем Чарльзом, стало одним из самых культовых нарядов 20 века. Поклонники и эксперты со всего мира осыпали невесту комплиментами, а дизайнеры до сих пор используют его как источник вдохновения. Однако, как оказалось, красивый наряд стал пророческим для брака сына Елизаветы II.

Дело в том, что на публике принцесса Диана появилась в помятом платье. Она очень долго ехала в карете вместе со своими близкими, из-за чего наряд потерял красоту. Также случайно было посажено и большое пятно от духов. Эти проблемы были такими серьезными, что подруги невесты пытались на глазах у всех присутствующих что-то исправить, но ничего не смогли сделать.

Все сложности публика восприняла как тревожные знаки. Дело в том, что пятна на платьях, как и многочисленные складки, являются плохой приметой. А попытки все исправить сторонними людьми означают, что в брак молодоженов активно будут вмешиваться.

Также дизайнеры, создававшие наряд, нарушили и еще одну примету. Элизабет и Дэвид Эмануэль добавили на платье 10 тысяч жемчужин, но многие уверены, что жемчуг означает слезы невесты в браке, поэтому его нельзя использовать в наряде.

В итоге брак принца Чарльза и принцессы Дианы действительно оказался несчастливым. После нескольких лет совместной жизни и двоих детей они развелись, а скончалась принцесса в возрасте 36 лет из-за автомобильной аварии.