Свадебное фото Лещенко вызывает недоумение: приглядитесь к жене певца

Лев Лещенко знает, что такое любовь с первого взгляда. На гастролях в Сочи артист познакомился с молодой студенткой Ириной Багудиной и пропал.

В те годы популярный певец был женат на Алле Абдаловой, но о своих брачных обязательствах позабыл. Исполнитель пустился во все тяжкие, и, когда пришло время расставаться с новой знакомой, он понял, что не в силах этого сделать.

Вернувшись домой, музыкант забрал свои вещи и навсегда ушел от законной супруги. Через некоторое время он отправился в ЗАГС вместе с Ириной, рядом с которой счастлив по всей день.

В Сети есть свадебное фото пары, которое вызывает у интернет-пользователей сильное недоумение. Глядя на снимок, многие не могут понять, что такого нашел музыкант в Багудиной. Даже в молодости ей было далеко до звания красотки, но, как говорится, любовь зла, а сердцу не прикажешь.