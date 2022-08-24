Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»

Артист всю свою жизнь посвятил лишь тому, что смешил публику.

Борис Рунге и Ольга Аросева стали одним из самых ярких комедийных дуэтов СССР. Вместе знаменитости веселили публику, а их триумфом стала телепередача «Кабачок „13 стульев“». Многие поклонники были уверены, что в реальной жизни экранные муж и жена тоже вместе, однако это оказалось совершенно не так.

Талантливый артист Рунге считал, что нельзя отвлекаться на личную жизнь, и посвящал все свое время профессии. Он практически ни с кем не подружился, однако для Аросевой сделал исключение. Они не были мужем и женой, но долгие годы их связывали близкие отношения.

И в конце жизни Рунге, как пишет Дзен-канал «Вехи истории», именно Аросева ухаживала за ним. Дело в том, что у артиста обнаружилась язва желудка, поэтому за питанием была вынуждена следить его давняя подруга. Артистка старательно соблюдала все рекомендации врачей, но в ноябре 1990 года приступ боли был настолько сильным, что сердце актера не выдержало. Борис Рунге скончался в возрасте 65 лет рядом со своей верной подругой и коллегой Ольгой Аросевой.