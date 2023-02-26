Свадьбу в Китае гости запомнили навсегда: вы тоже такое точно не видели

Для жениха и невесты свадебное торжество является одним из самых волнительных мероприятий в жизни. А когда все идет не по плану, то обстановка накаляется до предела.

Это произошло с китайскими молодоженами, чья свадьба запомнится им на всю жизнь. В тот день, когда мужчина по фамилии Чен собрался жениться, его поджидала армия бывших девушек с огромным плакатом и транспарантом. Это привлекло внимание общественности, и вскоре вокруг недовольных женщин собралась целая толпа.

Девушки грозились рассказать всю нелицеприятную правду о Чене и о том, как он с ними обошелся. Невеста и ее родственники не ожидали такого «шоу». Они потребовали у дам разъяснений, чего они хотят этим добиться.

Впрочем, сам Чен не стал скрывать свои грехи прошлого и «раскололся» как грецкий орех. Жених признался, что обижал своих бывших девушек и обходился с ними недостойно. Чен признался, что не винит своих экс-возлюбленных за их поступок. Также он предостерег мужчин от скверного отношения к своим пассиям, ведь невозможно предугадать, когда и как настигнет кара в виде женской мести.