Свадьбу Елизаветы II пришлось играть два раза: пикантный инцидент предали огласке

Торжественная церемония бракосочетания Елизаветы II была назначена на 20 ноября 1947 года. С женихом Филиппом она обменялась клятвами в тронном зале Букингемского дворца. А королевские фотографы, как водится, сделали памятные снимки со свадьбы.

Затем молодожены должны были отправиться в свадебное путешествие, но совместный отпуск пришлось срочно прервать, чтобы переиграть свадьбу. На готовых снимках у Елизаветы не обнаружилось традиционного пышного букета. Британцы, известные своим четким следованием правилам, пришли в ужас: подданные могут засомневаться в организации королевской свадьбы. Оказалось, что в суматохе букет Елизавета просто потеряла, а ее окружение решило не предавать этот пикантный инцидент огласке.

В итоге через несколько дней пара снова позировала перед фотографами вместе с приглашенными гостями, но на этот раз невеста крепко держала в руке цветы. Как сообщается в документальном фильме «Приглашение на королевскую свадьбу», с тех пор на церемонии готовят два букета — специально на тот случай, если один будет утерян.