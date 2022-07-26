Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом

Уже через пару недель в Сочи стартует фестиваль LiveFest. В прошлом году его проведение отменилось из-за пандемии, и за это время организаторы решили обновить концепцию фестиваля. Как и прежде, летом россиян ждет серия концертов от популярных исполнителей страны на разных площадках в рамках мероприятия. А новинкой этого года станет семейный день фестиваля, запланированный на 13 августа.

Ожидается, что именно в субботу признанные звезды эстрады уступят место новому поколению. Поэтому на сцене выступят блогеры и кумиры молодежи. А для всех желающих откроют передвижную точку ЗАГСа с романтичным названием Love is Life. Таким образом, организаторы хотят превратить Сочи в Лас-Вегас, который давно уже получил статус свадебной столицы.

Во время фестиваля посетители смогут официально закрепить свои отношения — брак будет считаться законным на территории России. А главной интригой вечера остается анонс предстоящей свадьбы двух звезд, которая пройдет в прямом эфире. По информации издания «СтарХит », на LiveFest замуж может выйти Ида Галич, Елка или Мари Краймбрери. В Сети судачат о том, что Мари и Дава непременно воспользуются шансом подтвердить свой роман на всю страну. К тому же ранее бывший бойфренд Бузовой уже заявлял о намерении жениться в этом году.