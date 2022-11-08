Свадьба в колонии: неприглядный факт о бывшей жене Дружко предали огласке

Сергей Дружко успел построить яркую карьеру на телевидении, снявшись в нескольких весьма популярных проектах. При этом знаменитость всегда старательно скрывал свою личную жизнь, поэтому далеко не все поклонники догадываются, как сложилась судьба его первой избранницы.

Впервые узами брака Дружко связал себя в 2005 году с Мариной Сосненко. Телеведущий уже тогда отличался скрытностью, поэтому о жизни его избранницы неизвестно практически ничего: согласно некоторым слухам, она даже встречалась с актером Ларри Дрэйком. Через год совместной жизни у пары родился сын Евгений, а еще через 12 месяцев супруги приняли решение разойтись.

После развода Сосненко не страдала от одиночества. Однажды она наткнулась на роман «Ликвидатор» известного киллера Алексея Шестробитова по прозвищу Леша-солдат, который отбывал свое наказание в тюрьме. Произведение так впечатлило знаменитость, что она решила написать заключенному и подбодрить его. Так между ними завязался роман.

Сосненко ничуть не смущало, что ее избранник находится в тюрьме. В 2016 году пара сыграла свадьбу в липецкой колонии, а для церемонии выбрала образы гангстеров 30-х годов. С того времени влюбленные живут в официальном браке, но врозь: на свободу киллер выйдет лишь в 2029 году и лишь тогда воссоединится со своей супругой.