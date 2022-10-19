Последствия свадьбы Прилучного: фанаты бьют тревогу из-за состояния Муцениеце

Агата Муцениеце счастлива за своего бывшего мужа Павла Прилучного. В августе этого года актер женился на молоденькой коллеге по цеху — Зепюр Брутян. Экс-супруга «мажора» не осталась в стороне от этого события, публично поздравив молодоженов и пожелав им всего наилучшего.

Однако многие полагают, что актриса лишь делает вид, будто не переживает из-за того, что ее некогда любимый мужчина наладил личную жизнь. То и дело интернет-пользователи ищут в публикациях знаменитости тайные смыслы и отсылки к Прилучному. Вот и теперь у подписчиков Муцениеце появился новый повод для пересудов.

В социальных сетях Агата опубликовала видео, в котором продемонстрировала свой плоский живот. В кадре звезда придерживала спадывающие с нее джинсы, доказав тем самым, что сильно похудела. «И в стрессе есть свои плюсы», — оставила подпись к ролику Муцениеце.

Вот только фолловеры этих самых плюсов так и не увидели, зато быстро обнаружили причину «стресса». Поклонники были шокированы, увидев изможденную актрису, и заметили, что свадьба бывшего мужа для нее все же даром не прошла.