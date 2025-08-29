Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться

Разве что у тех, кто читает книги лишь в оригинале.

Оказывается, Джордж Мартин «случайно» заспойлерил один из самых шокирующих поворотов «Игры престолов» — Красную свадьбу — за сотни страниц до того, как она произошла. И сделал он это с одним лингвистическим трюком, который россиянам пошел только на пользу.

В книге «Буря мечей» есть важный диалог между Псом и Арьей Старк. Пес, надеясь присоединиться к армии Робба Старка, в сердцах бросает фразу:

«...Maybe we’ll even be in time for your uncle’s bloody wedding»

Для англоязычного читателя это звучало как эмоциональное восклицание в духе «чертова свадьба». Но Мартин, мастер двусмысленностей, вложил в эти слова прямой смысл. Bloody — это не только ругательство, но и буквально «кровавый».

Таким образом, он прямым текстом предрек, что на свадьбе дяди Арьи (Эдмура Талли) прольется кровь. И это случилось — знаменитая резня в Близнецах, где погибли Робб Старк, его мать Кейтилин и большая часть армии Севера.

Ну а в русскоязычных изданиях фраза была переведена именно как эмоциональное ругательство:

«...И мы успеем как раз к чертовой свадьбе твоего дядюшки»

Переводчики выбрали самый естественный для русского языка вариант, но тем самым спасли отечественных читателей от намека на спойлер.

В то время как англоязычная аудитория теоретически имела шанс догадаться, что свадьба будет не просто «чертовой», а именно «кровавой», русские фанаты оставались в блаженном неведении до самого момента трагедии.

И только когда экранизация показала «Красную свадьбу» во всей жестокости, миллионы читателей с криком «не может быть!» поняли, что подсказка давно лежала на страницах романа.

