Свадьба обернулась «изменой»: чем закончилась «Моя прекрасная няня»

«Моя прекрасная няня» — один из любимейших в России сериалов. Няня Вика, Максим Шаталин, дворецкий Константин, Жанна Аркадьевна — любимые герои прочно заняли места в сердцах россиян.

Но после семи сезонов съемки были прекращены, как говорят сценаристы, едва ли не в течение одного дня. Виной тому стали неурегулированные финансовые вопросы между компаниями «Амедиа» и Sony Pictures. В результате далеко не все телезрители помнят, как закончился сериал и как сложились судьбы его героев.

Вика Прутковская еще в конце шестого сезона добилась своей заветной цели и вышла замуж за Максима Шаталина, поэтому седьмой, финальный, сезон назвали «Жизнь после свадьбы». Дети Шаталина уже выросли и строят свою жизнь, а вместо мамы рядом с Викой оказывается ее папа — Владимир Прутковский.

Одной из главных сюжетных линий становится признание в любви дворецкого Константина к Жанне Аркадьевне Ижевской, финансовому директору Шаталина. С помощью Вики он наконец-то делает Жанне предложение руки и сердца, и та его принимает.

Заканчивается же «Моя прекрасная няня» довольно неожиданно. Один из деловых партнеров Максима влюбляется в Викторию и приглашает ее на свидание на горнолыжном курорте, Шаталина соглашается, но прямо перед рандеву узнает о своей долгожданной беременности. Конечно же, после этого она решает остаться со счастливым мужем.