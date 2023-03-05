Свадьба Натальи Варлей обернулась трагедией: всему виной сын секс-символа СССР

Когда у красавца Вячеслава Тихонова появился сын Владимир, мало кто сомневался в том, что наследник знаменитости станет таким же успешным артистом. Повзрослев, юноша действительно выбрал для себя актерскую карьеру.

Он был завидным женихом, но оставался в этом статусе совсем недолго. Еще будучи студентом, он заключил брак с Натальей Варлей. Эти молодожены казались идеальной парой, котрой можно лишь позавидовать. Но для талантливой артистки союз оказался настоящим кошмаром.

Дело в том, что на своей собственной свадьбе она узнала о тайном пристрастии мужа к запрещенным веществам. И эта страшная новость омрачила радостное событие. Однако девушка не стала разрывать отношения и даже пыталась помочь возлюбленному справиться с этой зависимостью. Но Владимир не прислушался к советам жены и продолжал разрушать свой организм. В документальном фильме «Прости за любовь» Варлей признается, что именно это и стало причиной развода.