Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Свадьба Натальи Варлей обернулась трагедией: всему виной сын секс-символа СССР

Свадьба Натальи Варлей обернулась трагедией: всему виной сын секс-символа СССР

5 марта 2023 06:45
Свадьба Натальи Варлей обернулась трагедией: всему виной сын секс-символа СССР

Супруг не рассказал о своем страшном секрете.

Когда у красавца Вячеслава Тихонова появился сын Владимир, мало кто сомневался в том, что наследник знаменитости станет таким же успешным артистом. Повзрослев, юноша действительно выбрал для себя актерскую карьеру.

Он был завидным женихом, но оставался в этом статусе совсем недолго. Еще будучи студентом, он заключил брак с Натальей Варлей. Эти молодожены казались идеальной парой, котрой можно лишь позавидовать. Но для талантливой артистки союз оказался настоящим кошмаром.

Свадьба Натальи Варлей обернулась трагедией: всему виной сын секс-символа СССР

Дело в том, что на своей собственной свадьбе она узнала о тайном пристрастии мужа к запрещенным веществам. И эта страшная новость омрачила радостное событие. Однако девушка не стала разрывать отношения и даже пыталась помочь возлюбленному справиться с этой зависимостью. Но Владимир не прислушался к советам жены и продолжал разрушать свой организм. В документальном фильме «Прости за любовь» Варлей признается, что именно это и стало причиной развода.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Русское поле», 1971
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video