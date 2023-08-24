Свадьба будет после похорон: обзавидуетесь, увидев невесту Домогарова

Звезда «Бандитского Петербурга» и секс-символ начала нулевых Александр Домогаров собирается жениться в третий раз. Свадебное торжество состоится сразу после того, как пройдет траур по второй супруге артиста.

Ирина Гуненкова долгие годы боролась с онкологией. Александр Юрьевич вместе с сыном подключил все возможные связи, чтобы ее спасти, но в августе этого года сердце женщины остановилось. Артист тяжело переживает уход бывшей супруги.

В это трудное время Домогарова поддерживает его нынешняя пассия, танцовщица Татьяна Степанова. Александр Юрьевич встречается с ней уже 12 лет, но он ни разу не представил свою избранницу ни прессе, ни поклонникам. Несмотря на солидный срок отношений, актер только сейчас осмелился сделать предложение Степановой. Коллега Татьяны рассказала, что торжество намечено после похорон бывшей жены Домогарова.

Многие, увидев нынешнюю спутницу артиста, не скроют своей зависти. Татьяна моложе будущего супруга на 22 года, к тому же она редкая красавица с потрясающей фигурой.