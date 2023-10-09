Суждено богатство и слава: эти знаки Зодиака чаще всего попадают в Forbes

У них есть все данные для того, чтобы нажить солидное состояние.

“Деньги вертят шар земной”, - поется в известной песенке. Стать обладателем огромного состояния - заветная мечта многих людей. Насколько она реальна? По мнению астрологов, чаще всего несметные богатства достаются представителям трех знаков зодиака.

Весы

Возможно, многих удивит то, что на первом месте в рейтинге самых обеспеченных знаков занимают Весы. Его представители кажутся окружающим мнительными и нерешительными, но, по словам астрологов, эти качества не мешают вести успешный бизнес. Благодаря умению просчитывать все наперед представители воздушного знака избегают ошибок и поднимаются к самым вершинам.

Под знаком Весов появилась на свет Лилиан Бетанкур (21 октября 1922 года).

Французская предпринимательница, совладелица фильмы L’Oreal, основанной ее отцом, скончалась в 2017 году. На момент своей смерти Лилиан Бетанкур считалась самой богатой в мире женщиной - со своим состоянием в 44,3 миллиарда долларов она занимала 14-ю строчку в списке богатейших людей мира.

Рыбы

На втором месте расположились Рыбы. Представители водного знака наделены богатой фантазией. Кто-то считает это недостатком, но на самом деле воображение помогает Рыбам представить то, что другим пока еще неподвластно. Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, отдаются любимому делу на все сто процентов, и результат получается соответствующий.

Австралийский медиамагнат Руперт Мердок родился под знаком Рыб 11 марта 1931 года.

Человек, состояние которого оценивается примерно в 21,7 миллиарда долларов, стал прообразом Логана Роя из хита HBO “Наследники”. Правда, в сериале у главы огромной медиакорпорации четверо детей, а у 92-летнего Мердока - шестеро.

Рак

Наконец, замыкает топ-3 самых богатых знаков Рак. Представители водного знака кажутся чрезмерно эмоциональными, но на самом деле они умеют взять себя в руки, когда это необходимо, и решительно двинуться навстречу своей цели. Благодаря великолепной интуиции Рак чувствует популярные тренды и зарабатывает на них, а также обходит стороной подводные камни.

Под знаком Рака на свет появился Илон Маск (28 июня 1971 года), по результатам первого полугодия вновь подтвердивший статус самого богатого человека в мире.

Его состояние оценивается приблизительно в 234 миллиарда долларов, при этом оно регулярно увеличивается.