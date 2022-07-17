Сущие копейки: вот сколько на самом деле заплатили актерам «Кавказской пленницы»

Фильм «Кавказская пленница» уже много лет входит в число одних из самых любимых и пересматриваемых россиянами. Многие зрители отмечают, что до сих пор в нашей стране не было снято ничего на столь же высоком уровне, как комедии Гайдая. Тем обиднее оказалась информация о том, что звезды, сыгравшие в «Кавказской пленнице», получили за свою работу очень небольшой гонорар по сравнению с тем, сколько получают современные актеры.

Автор Дзен-канала «Горожанин » подсчитал, сколько зарабатывали актеры в далеком 1966 году. Александр Демьяненко получал за один съемочный день 50 рублей. В 2022 по той же ставке он получил бы 5000 рублей, что соответствует гонорару начинающего актера, а никак не звезды экрана. Столько же получал и Юрий Никулин, а вот его коллеги по знаменитой троице получали меньше. Георгий Вицин зарабатывал 40 рублей, Евгений Моргунов — 25 рублей. Никому не известная тогда Наталья Варлей получала всего 13.5 рублей. Для сравнения — сейчас звезды кино получают от 100 тысяч за один съемочный день. По итогу съемок Демьяненко заработал 5220 рублей, что на сегодняшний день было бы чуть более полумиллиона рублей.

Неплохой заработок на первый взгляд, однако съемки фильма длились полгода, поэтому в итоге гонорары советских актеров высокими назвать никак нельзя: в месяц они получали в десятки раз меньше, чем современные звезды.