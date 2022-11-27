Сущие Иуды: эти 3 знака Зодиака продадут даже родную мать за гроши

С давних пор предательство считалось одним из самых серьезных грехов, а имена Иуды или Брута стали нарицательными - их преступления были настолько велики, что навсегда вошли в мировую историю. По мнению астрологов, существует три знака зодиака, которые ради собственной выгоды пойдут на сделку со своей совестью и заложат своих друзей без малейших угрызений. Рассказываем, представителей каких знаков следует обходить стороной, потому что они способны предать при первой же возможности.

Овен

Представители огненного знака обзаводятся большим количеством друзей и знакомых. Им нравится чувствовать себя востребованными, однако в то же время они быстро устают от своих новых приятелей и начинают размышлять, как бы половчее от них избавиться. Некоторым Овнам настолько тяжело и неприятно заводить разговор на тему “я больше не хочу с тобой общаться”, что они решают сделать так, чтобы человек сам исчез из их жизни. А как лучше всего оттолкнуть от себя друга? Конечно, с помощью предательства.

Поэтому ради достижения своей цели Овен не погнушается нанести человеку болезненный и меткий удар в спину.

Близнецы

Люди, появившиеся на свет под знаком Близнецов, известны своей двуличностью. Благодаря своему обаянию представители воздушного знака способны втереться в доверие абсолютно к кому угодно, новые знакомые сами не замечают, как во время разговора выдают им все свои секреты. Однако делать это очень опасно - Близнецы могут распорядиться этими знаниями не самым честным образом. Если они поймут, что чужая тайна может принести им какую-нибудь личную выгоду, они постараются этим воспользоваться.

Самое интересное - доказать, что Близнецы вас предали, практически невозможно, они ловко выходят сухими из воды.

Рыбы

Рыбы кажутся одним из самых безобидных знаков в зодиакальном кругу, поскольку имеют репутацию романтиков, живущих где-то в другой, более возвышенной реальности. Вот только это, по мнению астрологов, как раз способно сыграть роковую роль. Рыбки могут подставить кого-нибудь совершенно случайно, не заметив этого - просто потому, что, погрузившись в свои мысли и грезы, не подумали, что могут причинить кому-то боль своими действиями. А еще уроженцы этого знака очень мстительны.