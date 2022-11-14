Существует всего 3 знака Зодиака, которые невозможно сглазить: узнайте, вы среди них

Некоторые люди наделены настолько мощной отрицательной энергетикой, что им достаточно бросить на человека один взгляд и сглазить его. Укрыться от негативного влияния темных сил нельзя, разве что в том случае, когда человек обладает “иммунитетом” к сглазу с самого рождения. По словам астрологов, существует только три знака зодиака, которые от природы неуязвимы для атаки со стороны незримых темных сил. Они наделены мощным энергетическим полем, которое без проблем отразит любую попытку нанести им вред.

Дева

Представители земного знака кажутся заядлыми материалистами, поэтому слышать о том, что они наделены какими-то сверхъестественными способностями, удивительно и странно. Все дело в том, что сами Девы довольно редко осознают свой дар, считая его одной из особенностей своего характера. Уроженцы этого знака имеют особую связь с природой, со вселенной, поэтому легко могут пополнить запасы энергии, просто отправившись на прогулку в лес или в парк.

Эти люди неуязвимы для сглаза и прочно защищены от негативного воздействия темных сил, поэтому недоброжелателям не удается нанести Деве никакого ущерба.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, сами кого угодно сглазят. Они обладают мощной энергетикой и завидной интуицией, которая помогает им избегать подводных камней, с первого взгляда распознавать недоброжелателей и держать их от себя подальше.

А вот самих уроженцев водного знака сглазить практически невозможно - они способны отразить отрицательную энергетику и обернуть ее против самого злоумышленника.

Правда, как предупреждают астрологи, Скорпионы порой могут неосознанно навредить и самим себе - слишком уж нестабильным эмоциональным фоном они обладают и порой копят в себе негативные эмоции до тех пор, пока не взорвутся.

Стрелец

Этот знак настолько подвижен, что, кажется, недоброжелатели просто не успевают его сглазить - стоит только моргнуть, как Стрелец уже исчез из поля зрения. Но, если отбросить шутки в сторону, представители огненного знака с легкостью отражают любой негативный энергетический посыл в свою сторону.

Стрельцы, как и Девы, могут не осознавать свои магические способности, но пользоваться ими на подсознательном уровне.

Кроме того, уроженцы этого знака умеют переключать свои мысли на позитивную волну, наслаждаться жизнью, и, быть может, поэтому становятся неуязвимыми для сглаза.