«Суррогатная мама»: раскрыта сенсационная семейная тайна Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха стала матерью в 1961 году, когда на свет появилась ее единственная дочь Илона. Артистка души не чаяла в своем ребенке, но не могла уделять ей должное внимание из-за работы, что, как оказалось, привело к многолетнему конфликту.

По словам самой Пьехи, с ранних лет Илона воспитывалась своей бабушкой, а родную мать видела лишь время от времени. Подобное отношение не нравилось девочке, которая не понимала, почему мамы никогда нет рядом, поэтому при каждой встрече они ругались. А однажды малышка заявила, что даже не считает Эдиту своей родственницей.

«Она мне сказала: „Ты моя суррогатная мама, ты меня родила, а всему научила бабушка“», — вспоминала артистка в шоу «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым».

Наладить отношения Пьехе с дочерью удалось лишь тогда, когда сама Илона начала карьеру артистки. Тогда она поняла, с чем когда-то столкнулась родственница, и простила ее.