Суровые испытания: эти знаки зодиака судьба проверит на прочность в сентябре

Осень - время перемен. К сожалению, в жизни некоторых знаков зодиака изменения будут не самыми приятными. Судьба пошлет им множество испытаний. словно решив проверить на прочность. Астрологи рассказали, каким трем знакам предстоит столкнуться с неприятностями и что нужно сделать для того, чтобы их минимизировать.

Дева

Уроженцы земного знака, как правило, тщательно скрывают свои истинные эмоции и даже в сложных ситуациях стараются сохранить лицо и удержаться от скандала. Однако в сентябре 2022, согласно предупреждениям небесных светил, избежать конфликтов у Дев не получится. Ссора назреет в семье представителей знака - возможно, вспыхнут старые обиды на родителей или вторую половинку.

Поводом для разборок при этом станет какая-нибудь мелочь, но последствия, которые она за собой повлечет, могут быть самыми фатальными.

Чтобы избежать осложнений, Девам лучше взять тайм-аут и на время дистанцироваться от своих оппонентов. Можно временно пожить у друзей или взять отпуск и улететь куда-нибудь.

Весы

У многих людей на начало осени запланированы какие-то дела и события. Весы не исключение - кто-то из уроженцев воздушного знака предвкушает переезд на новое место жительства, кто-то начинает подготовку к свадьбе, а третьи потирают ладони в ожидании работы над проектом, который уж точно поспособствует крутому витку в карьере.

Однако астрологи настоятельно рекомендуют Весам отложить значимые мероприятия на более благоприятное время.

В обратном случае планы не оправдаются, а принесут одни лишь неудобства и разочарования. Начинать осень 2022 с негатива определенно не стоит, поэтому Весам стоит прислушаться к советам небесных светил.

Стрелец

Еще один знак зодиака, которому звезды сулят неприятности в сентябре 2022 - это Стрелец. Сложности посыплются на представителей огненного знака, словно из рога изобилия. На работе у Стрельцов возникнет конфликт с руководством - возможно, проект, над которыми они давно мечтали поработать, отдадут кому-нибудь другому.

Звезды советуют уроженцам знака не пороть горячку и не пускаться в дискуссии, а подготовить список причин, по которым именно они должны взять проект в разработку, и отправиться к начальству с объективными аргументами.

В личной жизни также возможна неразбериха - Стрелец и его партнер, сами того не желая, будут обижать друг друга. Разговор по душам поможет сгладить углы.