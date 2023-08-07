Суровые 90-е подкосили: незавидная участь звезды «Пиратов XX века» (фото)

Одной из главных работ Николая Еременко стала приключенческая картина «Пираты ХХ века», где он исполнил роль механика Сергея Сергеевича. Поклонники осыпали артиста комплиментами и были уверены, что он до конца своих дней будет радовать их новыми ролями. Однако жизнь артиста сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что до развала СССР Еременко был весьма востребованным артистом. Он снимался в нескольких проектах в год и работал с лучшими режиссерами. Но кризис, который наступил не только в стране, но и в индустрии, оставил актера без работы.

Еременко, который отличался трудолюбием, не смог справиться с жизненными трудностями. Он начал злоупотреблять алкоголем, и со временем это превратилось в серьезную зависимость.

А однажды актеру стало плохо. Его последняя возлюбленная Людмила пыталась вызвать медиков, но Еременко запретил, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге артист был доставлен в Боткинскую больницу с инсультом, где скончался, так и не приходя в сознание.