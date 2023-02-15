Суровее отбор был только «в шпионы»: ахнете, узнав о самой денежной профессии в СССР

О железном занавесе в СССР до сих пор ходят легенды. Однако на самом деле все было не так категорично, как принято думать сегодня. Москва поддерживала связи с другими государствами, в том числе имела и торговые отношения.

Чтобы перевозить товары, нужен был крупный автоперевозчик, которым и стала созданная в 1963 году компания, получившая название «Совтрансавто». Многие советские мужчины мечтали устроиться туда водителями, вот только суровее отбор был только «в шпионы».

Впрочем, удивительного в этом мало. Те, кто занимались международными перевозками, не только получали завидную по тем временам зарплату, но и имели уникальную возможность побывать в тех местах, которые другим соотечественникам доводилось видеть только по телевизору.

Требования же к кандидатам были весьма жесткими — членство КПСС, статус женатого человека, отсутствие родственников за границей, знание иностранного языка, первый водительский класс и безаварийная работа за последние пять-десять лет.