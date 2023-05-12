Супружеский долг превыше всего: на Руси уединялись в довольно специфичных местах

Супружеский долг — обязательно условие замужества на протяжении многих столетий. При этом правила и ритуалы, связанные с ним, менялись от эпохи к эпохе. И жизнь мужа и жены в Древней Руси значительно отличается от быта современных супругов.

Дело в том, что в ту эпоху большие семьи жили в одном доме. На множестве антресолей, на кроватях и лавках спали многочисленные наследники рода. Отношение же к интимной близости было совершенно другим, и воспринималась она не как удовольствие, а как необходимость и долг продолжения рода.

Поэтому таинство любви происходило далеко не в самых романтичных местах. В теплое время года, как пишут авторы Дзен-канала «Миклухо Макфлай вперед в прошлое», супруги встречались на сеновале. А в холодную пору оказывались в растопленной бане. Сам процесс при этом не отличался продолжительностью, так как мужу и жене необходимо было завести ребенка, а не показать, как сильны их чувства.