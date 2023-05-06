Супруги молили о ребенке и стали родителями шестерняшек: трогательное фото

Миа и Розонно не понаслышке знают, что такое бесплодие. Долгие 10 лет супруги мечтали о пополнении в семье, но аист и не думал заглядывать к ним в гости. Тогда стало очевидно: без помощи специалистов не обойтись.

Врачи сделали свое дело, а вскоре муж и жена, которые молили хотя бы об одном ребенке, узнали шокирующую новость. Миа ждала шестерых малышей — это было настоящим чудом.

Поначалу супругами овладели страх и сомнения, смогут ли они справиться и поднять на ноги такое количество наследников. Однако, по словам Мии, ей и мужу придавала сил огромная любовь и желание иметь большую крепкую семью.

После рождения четырех сыновей и двух дочек Миа стала домохозяйкой, а Розонно зарабатывает тем, что занимается чисткой ковров и перетяжкой мебели. Однажды в Сеть попало фото многодетного семейства и тут же стало вирусным. Опра Уинфри пригласила их в свое шоу, и тогда люди со всего мира стали оказывать паре посильную помощь — присылали подгузники, детское питание, вещи.

Чтобы сохранить вдруг обрушившуюся на них популярность, Миа и Розонно выпустили собственное шоу «Шесть маленьких Макги». В нем они рассказывают правду о своей семейной жизни, в которой немало трудностей, но счастливых моментов все-таки больше.