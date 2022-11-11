Супруги из США сбросили почти 100 кг: фото до и после ошеломят любого

Американцы Стефани и Брэндон никогда не ограничивали себя в еде. Они старались питаться лишь тем, что им действительно нравится, и не переживали по поводу лишнего веса. Однако однажды Брэндону пришлось полностью изменить свою жизнь.

Дело в том, что у него диагностировали апноэ во сне, редкое нарушение дыхания, которое началось как раз из-за лишнего веса. И Брэндон решил избавиться от лишних килограммов, так как заболевание могло в любой момент оборвать его жизнь. Стефани же поддержала мужа, и вместе они занялись здоровьем.

В течение года супруги сидели на строгой диете и посещали тренажерный зал. В итоге вдвоем они избавились практически от 100 килограммов и полностью изменились. Сегодня на снимках уже невозможно узнать семейную пару, которая раньше ни в чем себя не ограничивала. Как отмечают супруги, они счастливы таким результатам, а болезнь Брэндона ушла навсегда, поэтому больше его жизни ничего не угрожает.