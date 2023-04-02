Суперсилы Овна, Льва и Стрельца, о которых никто не знает: хорошо это скрывают

Многие люди уверены, что знают о себе абсолютно все - слабые стороны и достоинства, таланты или полное отсутствие таковых. Тем не менее, уверены астрологи, порой мы можем не догадываться о своих скрытых суперсилах. Обнаружить их в себе поможет знак зодиака. Рассказываем, какими удивительными возможностями наделены от природы огненные знаки зодиака.

Овен

Представители огненного знака обладают удивительным запасов энергии - в этом-то и заключается его суперсила. Достаточно взглянуть на среднестатического Овна, чтобы понять - он как будто на вечных батарейках работает.

Энергии уроженца этого знака с лихвой хватит на то, чтобы с утра до позднего вечера находиться на ногах, поесть на ходу что под руку попадется, и при этом фонтанировать юмором и позитивом.

“Как ему это удается?” - задаются вопросом окружающие.

В гороскопе за Овном закрепилась репутация электровеника, которую он с каждым разом успешно подтверждает. Во время сессии или в разгар дедлайнов этому знаку нет равных - благодаря своей суперсиле он легко справляется со всеми задачами.

Лев

Где бы ни появились Львы, они приносят с собой атмосферу праздника. Умение зажигать и дарить окружающим позитив, хорошее настроение, улыбки можно по праву считать скрытой способностью этого огненного знака.

Его представители обладают неиссякаемым запасом энергии, который позволяет им щедро делиться с людьми своим теплом и при этом не чувствовать себя выгоревшими.

Общение и поддержка становятся для Льва истинным призванием в жизни.

Именно поступки и слова уроженцев огненного знака способны по-настоящему вдохновить и зажечь людей. Недаром из Львов получаются отличные руководители, яркие, харизматичные, способные повести за собой.

Стрелец

Даже не пытайтесь солгать Стрельцу - все равно выведет на чистую воду. Представители огненной стихии чувствуют вранье настолько точно, что могли бы заменить собой детектор лжи.

Несмотря на то, что с виду этот знак кажется очень легким и позитивным, не стоит его недооценивать.

Стрелец обладает завидной интуицией и может раскусить даже самого матерого лжеца, съевшего не одну собаку на мастерстве подменять истину ложью.

Правда, порой эта суперспособность приносит уроженцам знака много бед и огорчений. Стрельцы часто разочаровываются в людях, когда сталкиваются с их враньем, и, какими бы дорогими они ни были, прекращают с ними общение.