Супермодель родила от мужа Сальмы Хайек: при взгляде на ее сына дух захватывает

Голливудская звезда Сальма Хайек уже давно замужем за бизнесменом за Франсуа-Анри Пино. В их браке родилась дочка Валентина Палома. Но она не единственный ребенок Пино — у миллиардера есть сын Августин от супермодели Линды Евангелисты.

Франсуа-Анри не сразу признал своего ребенка от звезды мирового подиума. Линде пришлось подать на экс-возлюбленного в суд, чтобы заставить его платить алименты. Тест ДНК подтвердил родство Пино и сына Евангелисты, и бизнесмен уже не смог отвертеться от своих прямых обязанностей.

16-летний Августин растет настоящим красавцем. Свою роскошную внешность и правильные черты лица он унаследовал от матери. У юноши раскосые глаза, прямой нос и статная фигура. Августин — мужская версия Линды Евангелисты. И ему несказанно повезло с генами, ведь его отец Пино не отличается привлекательностью.

Несмотря на плохие отношения между Линдой и Франсуа-Анри, Августин смог подружиться с семьей отца. Он часто бывает в гостях у Хайек и проводит время со своей единокровной сестрой.