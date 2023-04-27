Супермодель из 90-х изуродовала себя пластикой: от прежней красоты ни следа

Линда Евангелиста была для многих идеалом красоты. В 90-е эта супермодель находилась на вершине своей славы. Она сотрудничала с самыми известными фотографами и авторитетными изданиями. Тогда никто и подумать не мог, что в будущем звезда изуродует себя пластикой.

Все началось в 2015 году, когда знаменитость сделала операцию по удалению жира. Таким радикальным способом Евангелиста решила бороться с редким диагнозом «жировой гиперплазией». Чтобы привести себя в былую форму, Линда прошла через две липосакции, но желаемого результата так и не добилась.

Модель сильно переживала из-за того, что ее больше не зовут на подиумы. Кроме того, ей было страшно показаться на глаза знакомым и поклонникам. В результате Линда впала в депрессию. Долгое время звезда, от чьей красоты не осталось и следа, скрывалась от публики, но затем решила честно рассказать свою непростую историю в одном из интервью. Евангелиста отметила, что сделала это, чтобы поддержать женщин, оказавшихся в похожей ситуации.