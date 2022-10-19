«Сунули его в ботфорты»: иностранцы разнесли русских за внешность Винни-Пуха

Мультфильм «Винни-Пух», созданный на студии «Союзмультфильм», появился на экранах в 1969 году и мгновенно полюбился зрителям. Из-за большой популярности Федор Хитрук снял еще две части о приключениях доброго медведя. Однако, как оказалось, иностранные деятели культуры не остались в восторге от инициативы СССР.

Дело в том, что многие боялись возможного переосмысления знаменитых сказок Алана Милна. По мнению публики, авторы СССР могли сделать из Винни-Пуха коммуниста или даже военного. Например, писательница Памела Трэверс, написавшая серию книг о Мэри Поппинс, была уверена, что в Союзе любимый детский персонаж обязательно примет новый облик.

«Я точно знаю, что они нарядили его комиссаром, нацепили на него патронташ и сунули его в ботфорты», — заявляла писательница.

Однако зрители остались совершенно другого мнения. Серия мультфильмов полюбилась всем без исключения, а в 2013 году она даже заняла 19-е место в рейтинге «Лучшие короткометражки» по мнению пользователей сайта IMDb.