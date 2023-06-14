Сундукова из комедии «Три плюс два» возненавидит каждая женщина: оказался не тем, кем его считали

Геннадий Нилов стал всесоюзной звездой после выхода комедии «Три плюс два». Актер сыграл бирюка Сундукова, который блистал своим саркастичным юмором. Нилов полюбился многим зрительницам, ведь в те годы он обладал безграничным обаянием. Однако в реальной жизни Нилов оказался деспотичным человеком — один его поступок разочарует каждую женщину.

Первой супругой Геннадия Петровича стала его коллега — миловидная красавица Светлана Жгун. Актер женился еще будучи студентом. Однако это брак продлился каких-то полтора года. Причиной развода стало нежелание артиста становиться отцом. Нилов буквально лично отвел беременную Жгун к врачу, чтобы избавиться от будущего ребенка. Поначалу Светлана Николаевна сопротивлялась, но в конце концов сдалась под напором мужа. После этого отношения супругов резко разладились.

Позднее Нилов женился еще раз. Со своей супругой он живет и по сей день и слывет примерным семьянином. Однако опыт с первой женой говорит совсем о другом.

Жгун тоже вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал художник кино Александр Борисов. В этом браке актриса родила дочь Ладу, которая сегодня живет в Дании. Жизнь самой Жгун сложилась трагически. Она злоупотребляла алкоголем, из-за чего ее карьера прервалась. Скончалась актриса в 63 года.