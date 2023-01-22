Сумму озвучить стыдно: что получили близняшки за съемки в «Королевстве кривых зеркал»

Фильм-сказка «Королевство кривых зеркал» впервые вышел на экраны в 1963 году. Главные роли в нем сыграли сестры Ольга и Татьяна Юкины. Юные артистки тут же обрели всесоюзную славу и армию преданных поклонников. А вот о достойной оплате своего труда на съемочной площадке им оставалось только мечтать.

Это сегодня звезды кино получают довольно неплохие гонорары. Этих денег хватает, чтобы вести безбедную жизнь — иметь роскошные загородные особняки и шикарные автомобили и много путешествовать. В СССР же о подобном не было и речи.

Так, близняшки Юкины за съемки в культовой картине получили такую сумму, которую и озвучивать-то стыдно. В частности, им заплатили всего по 80 рублей. Не исключено, что это именно та причина, по которой дальнейшая карьера актрис не сложилась. Впоследствии они снялись в фильме «Морозко», после чего навсегда покинули кинематограф.