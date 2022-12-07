Сумма заставит вздрогнуть: правду о миллионных долгах Киркорова предали огласке

Филипп Киркоров не раз признавался, что не привык отказывать себе в удовольствиях. Например, певец готов тратить на свой гардероб миллионы, приобретая исключительно люксовые вещи. Как оказалось, чтобы позволить себе это, он экономит на другом. Издание «Комсомольская правда » пишет, что поп-король отечественной эстрады задолжал государству сумму, которая заставит вздрогнуть любого. В частности, речь идет о семи миллионах рублей.

Столь большой долг вызван тем, что Киркоров не стал вовремя платить налог за свою недвижимость в Подмосковье, который составляет более шести миллионов рублей. Не заплатил артист и за свое авто, апартаменты в столице и земельный участок.

Любопытно, что ранее в Сети писали о финансовых проблемах музыканта. Выяснилось, что его бизнес стал убыточным. Например, в 2020 году фирма звезды потеряла целых 97 миллионов рублей.