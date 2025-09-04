«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась

В истории кино иногда мелькают такие цепочки событий, что от них кружится голова. Один трагический день запускает целую лавину культурных феноменов, и через годы мы получаем фильмы, которые будто бы вообще не связаны с первопричиной.

Но связь есть и эти экранизации, вдохновленные трагедией, собирают куда большую кассу, нежели драмы по событиям.

Как трагедия привела к «50 оттенкам серого»

11 сентября 2001 год. Мир потрясён крушением Башен Близнецов. Под впечатлением от произошедшего музыкант Джерард Уэй решает основать группу My Chemical Romance. Их музыка становится гимном целого эмо-поколения, а среди фанатов, как отмечает автор одного Telegram-канала, оказывается писательница Стефани Майер.

Майер слушает альбомы группы на повторе, погружается в их атмосферу и однажды в побудредовом состоянии видит сон: вампир влюбляется в девушку-человека. Так рождаются «Сумерки» — роман, который становится культурным явлением, продаётся миллионными тиражами, экранизируется и запускает волну фанатской одержимости.

От вампиров до БДСМ

Дальше срабатывает эффект домино. Поклонники «Сумерек» начинают писать тонны фанфиков. Один из них — фанфик про Беллу и Эдварда, только теперь в БДСМ-контексте. Автор — Э. Л. Джеймс.

Текст разлетается по Сети, набирает бешеную популярность. Джеймс понимает, что может сделать из истории самостоятельный проект: убирает вампиров, меняет имена и публикует книгу под названием «50 оттенков серого».

Когда цепочка замыкается

Роман становится мировым бестселлером, Universal экранизирует его, и в 2015 году на экраны выходит фильм, который одновременно ругали критики и обожали зрители. А теперь представьте: не случись тех самых событий в 2001 году — возможно, мы никогда бы не услышали о Кристиане Грее и его красной комнате, Бэлле, Эдварде и шутках про мокрую псину.

