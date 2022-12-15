Сумел очаровать даже Карла III: что известно о «настоящем» отце принца Гарри

В свое время активно ходили слухи о том, что принца Гарри Диана Спенсер родила вовсе не от своего мужа — тогда принца Чарльза, а ныне короля Великобритании Карла III. Леди Ди приписывали роман на стороне, который якобы и привел к пополнению в монаршем семействе.

Постепенно эти разговоры сошли на нет, но теперь они разгораются с новой силой. Многим не дает покоя тот факт, что Гарри не похож внешне на своего отца или на брата. Особенно его «выдает» рыжая шевелюра, которой не могут похвастаться остальные члены монаршего семейства, зато могут их подданные.

Telegram-канал Men Today напомнил о том, что принцесса Диана однажды призналась в интрижке с бывшим офицером британской армии Джеймсом Хьюиттом. Многие обратили внимание на его внешнее сходство с младшим наследником королевы людских сердец и тут же окрестили его «настоящим» отцом Гарри.

Любопытно, что, несмотря на все интриги и сплетни, Хьюитту удалось очаровать даже Карла III. Вместе они не раз играли в поло, к которому монарх так не равнодушен.