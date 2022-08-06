Сумасшедшие русские: советская Мэри Поппинс поставила иностранцев в тупик

Классика советского кино нередко становится для зарубежных зрителей уникальным опытом, вызывающим бурю эмоций. Так случилось и с «Мэри Поппинс, до свидания». Одна песня в исполнении Натальи Андрейченко ввела британца в ступор.

Абсурдный текст «Льва и брадобрея» заставил иностранца схватиться за голову, в попытке понять, о чем вообще поет главная героиня: кто такой «брадобрей», и зачем он брил зверей налысо.

«Он что, живодер? Как-то мне кажется, что это должно быть детское кино. "Это было прошлым летом в середине января" — как это получается?! Тридесятое королевство? А почему их сразу три? Что тут происходит?!» — поразился блогер на канале Skyeng .

Хотя понять фильм оказалось сложно, подвергать его разгромной критике британец не стал. Напротив, отметил неплохие декорации, общую атмосферу легкого безумия и запоминающиеся песни.