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Киноафиша Статьи Сумасшедшие русские: советская Мэри Поппинс поставила иностранцев в тупик

Сумасшедшие русские: советская Мэри Поппинс поставила иностранцев в тупик

6 августа 2022 12:28
Сумасшедшие русские: советская Мэри Поппинс поставила иностранцев в тупик

Британские зрители задумку советских режиссеров не оценили.

Классика советского кино нередко становится для зарубежных зрителей уникальным опытом, вызывающим бурю эмоций. Так случилось и с «Мэри Поппинс, до свидания». Одна песня в исполнении Натальи Андрейченко ввела британца в ступор.

Абсурдный текст «Льва и брадобрея» заставил иностранца схватиться за голову, в попытке понять, о чем вообще поет главная героиня: кто такой «брадобрей», и зачем он брил зверей налысо.

«Он что, живодер? Как-то мне кажется, что это должно быть детское кино. "Это было прошлым летом в середине января" — как это получается?! Тридесятое королевство? А почему их сразу три? Что тут происходит?!» — поразился блогер на канале Skyeng.

Хотя понять фильм оказалось сложно, подвергать его разгромной критике британец не стал. Напротив, отметил неплохие декорации, общую атмосферу легкого безумия и запоминающиеся песни.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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