Султан терпел: у Хюррем было запретное увлечение, недоступное для всех турков

Хюррем-султан пи жизни стала одной из главных женщин Османской империи. Избранница Сулеймана обладала огромной властью и нередко даже могла повлиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. И из-за этого султан позволял ей то, что было под запретом для других жителей страны.

Так, лишь Хюррем позволялось пить кофе. Сулейман запрещал этот напиток, так как за ним нередко турки обсуждали самого правителя и жизнь в стране, не стесняясь в выражениях. Историки отмечают, что в то время мужчины часто игнорировали ежедневные молитвы: вместо мечети они собирались за чашечкой кофе и нардами и обсуждали жизнь в стране. Чтобы избежать волнений среди своих подданных, султан запретил кофе, а вместе с этим и опасные для него встречи.

Однако Хюррем была в восторге от экзотичного напитка. Она нередко позволяла себе пить кофе, и Сулейман не мог запретить ей наслаждаться им. Как пишет Дзен-канал «Великолепная история», он закрывал глаза на пристрастие своей возлюбленной. И, как предполагают историки, в некоторые периоды жизни Хюррем была единственным человеком во всей стране, кому позволялось пить кофе.